Staffel 1Folge 16vom 10.06.2024
Folge 16: E - EU Recht

8 Min.Folge vom 10.06.2024

Wie entsteht ein Gesetz auf EU-Ebene, warum sich manche über den Prozess aufregen – und warum europäische Toilettenspülungen nicht harmonisiert sind – darum geht’s in dieser Folge des Grossen Ganzen Wahllexikon.

