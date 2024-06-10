Das große Ganze
Folge 16: E - EU Recht
8 Min.Folge vom 10.06.2024
Wie entsteht ein Gesetz auf EU-Ebene, warum sich manche über den Prozess aufregen – und warum europäische Toilettenspülungen nicht harmonisiert sind – darum geht’s in dieser Folge des Grossen Ganzen Wahllexikon.
