Das große Ganze
Folge 15: E - EU Budget
7 Min.Folge vom 10.06.2024
Wir schauen uns an, wofür die EU die meisten Millionen ausgibt, in wie vielen Projekten – von uns oft völlig unbemerkt – EU-Gelder drinstecken, und: warum sich Vertreter der EU-Kommission oft vorkommen wie der Bankomat der Mitgliedsländer.
