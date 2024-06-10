Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 15vom 10.06.2024
Folge 15: E - EU Budget

7 Min.Folge vom 10.06.2024

Wir schauen uns an, wofür die EU die meisten Millionen ausgibt, in wie vielen Projekten – von uns oft völlig unbemerkt – EU-Gelder drinstecken, und: warum sich Vertreter der EU-Kommission oft vorkommen wie der Bankomat der Mitgliedsländer.

