Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Ganze

Wer fürchtet sich vor der K.I.?

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 08.05.2024
Wer fürchtet sich vor der K.I.?

Wer fürchtet sich vor der K.I.?Jetzt kostenlos streamen

Das große Ganze

Folge 5: Wer fürchtet sich vor der K.I.?

21 Min.Folge vom 08.05.2024

In dieser Folge klären wir mit Hilfe von Katzenbildern und anhand von Geschichten über Wölfe, was Künstliche Intelligenz eigentlich ist, und wodurch sie sich von "herkömmlichen" Computerprogrammen unterscheidet. Wir reden über Chatbots und Menschen, die sich in sie verlieben, zeigen auf, wie K.I. unser Leben umkrempeln wird - und warum es eben doch gute Gründe gibt, sich vor dem Siegeszug der K.I. zu fürchten - oder zumindest vor bestimmten K.I.-Anwendungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Ganze
Joyn AT
Das große Ganze

Das große Ganze

Alle 1 Staffeln und Folgen