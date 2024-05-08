Wer fürchtet sich vor der K.I.?Jetzt kostenlos streamen
Das große Ganze
Folge 5: Wer fürchtet sich vor der K.I.?
21 Min.Folge vom 08.05.2024
In dieser Folge klären wir mit Hilfe von Katzenbildern und anhand von Geschichten über Wölfe, was Künstliche Intelligenz eigentlich ist, und wodurch sie sich von "herkömmlichen" Computerprogrammen unterscheidet. Wir reden über Chatbots und Menschen, die sich in sie verlieben, zeigen auf, wie K.I. unser Leben umkrempeln wird - und warum es eben doch gute Gründe gibt, sich vor dem Siegeszug der K.I. zu fürchten - oder zumindest vor bestimmten K.I.-Anwendungen.
