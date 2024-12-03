Das große Ganze
Folge 19: I - Ideologie
7 Min.Folge vom 03.12.2024
Dass ein SPÖ-Chef Andreas Babler für ein und dasselbe Problem komplett andere Lösungen vorschlägt als ein ÖVP-Chef Karl Nehammer hat vor allem einen Grund: Unterschiedliche Ideologien. Welche Ideologien gibt’s eigentlich? Wie sind die entstanden – und was haben sie hier und heute mit unserem Parteiensystem zu tun? Manuela Raidl erklärt.
Das große Ganze
Genre:Dokumentation, Nachrichten
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4