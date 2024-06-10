Das große Ganze
Folge 17: E – EU Zuständigkeiten
7 Min.Folge vom 10.06.2024
Ist die EU eine Machtkrake, die immer mehr Macht an sich reißt und die Mitgliedsländer unter sich erstickt? Die kurze Antwort: Jein. Manuela Raidl hat die lange Antwort.
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Genre:Nachrichten, Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4