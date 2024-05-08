Das große Ganze
Folge 6: A wie Autokrat
7 Min.Folge vom 08.05.2024
Was ist eigentlich eine Autokratie? Wie schauen Leben und Politik aus in Ländern, die autokratisch regiert werden und woran erkennt man, ob ein Staatschef autokratische Gelüste hat?
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Genre:Nachrichten, Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4