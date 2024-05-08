Zum Inhalt springenBarrierefrei
18 Min.Folge vom 08.05.2024

Wir schrumpfen und altern – als Bevölkerung. In ganz Europa geht es mit den Bevölkerungszahlen steil abwärts, während der Anteil der Älteren rasant steigt. Das hat drastische Auswirkungen – und zwar nicht nur auf unser Pensionssystem! Was bedeutet das für uns, und was müsste die Politik im Angesicht dieser Entwicklung unternehmen? Das besprechen wir in dieser Folge des Grossen Ganzen.

