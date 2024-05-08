Die Macht der DemographieJetzt kostenlos streamen
Das große Ganze
Folge 4: Die Macht der Demographie
18 Min.Folge vom 08.05.2024
Wir schrumpfen und altern – als Bevölkerung. In ganz Europa geht es mit den Bevölkerungszahlen steil abwärts, während der Anteil der Älteren rasant steigt. Das hat drastische Auswirkungen – und zwar nicht nur auf unser Pensionssystem! Was bedeutet das für uns, und was müsste die Politik im Angesicht dieser Entwicklung unternehmen? Das besprechen wir in dieser Folge des Grossen Ganzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Ganze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichten
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4