SAT.1Staffel 1Folge 11vom 25.01.2024
35 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Auf dem Weg zur Schule versucht der Lehrer Till Gruber in einer Streitsituation zu deeskalieren und wird selbst zum Opfer. Ole und Tia wird schnell klar, dass der Täter nicht zum ersten Mal zugeschlagen hat. Bürgermeisterin Natalie verbringt einen harmonischen Tag mit ihrer Tochter. Bis eine SMS von Harry, Jasmin an der Zuneigung ihrer Mutter zweifeln lässt. Benni möchte seiner Mutter die von ihm verursachte Last abnehmen und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

SAT.1
