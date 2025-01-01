Das Küstenrevier
Folge 19: Für das Leben einer anderen
34 Min.Ab 12
Harry und Nele gedenken gemeinsam in einem hawaiianischen Ritual ihrer verstorbenen Menschen. Die gemeinsame Trauer um ihre Lieben stärkt die emotionale Bindung zwischen den beiden. Auch Hanna und Alex scheinen sich zunehmend wieder anzunähern. Der Einbruch in eine Apotheke offenbart, dass ein Drogenproduzent in Küstritz aktiv ist und die Zusammensetzung der chemischen Pillen lebensbedrohlich sein kann.
