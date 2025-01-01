Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Für das Leben einer anderen

Staffel 1Folge 19
Für das Leben einer anderen

Das Küstenrevier

Folge 19: Für das Leben einer anderen

34 Min.Ab 12

Harry und Nele gedenken gemeinsam in einem hawaiianischen Ritual ihrer verstorbenen Menschen. Die gemeinsame Trauer um ihre Lieben stärkt die emotionale Bindung zwischen den beiden. Auch Hanna und Alex scheinen sich zunehmend wieder anzunähern. Der Einbruch in eine Apotheke offenbart, dass ein Drogenproduzent in Küstritz aktiv ist und die Zusammensetzung der chemischen Pillen lebensbedrohlich sein kann.

