Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Wer schön sein will, muss leiden

SAT.1Staffel 1Folge 25
Wer schön sein will, muss leiden

Wer schön sein will, muss leidenJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 25: Wer schön sein will, muss leiden

35 Min.Ab 12

Der Schönheitschirurg Ludwig wird verdächtigt, die Kosmetikerin Jacky Sturm niedergeschlagen zu haben. Diese hatte angedroht, ihn nach einer verpfuschten Brust-OP zu verklagen und den Ruf seiner Praxis zu ruinieren. Polizeidirektorin Thomsen ermittelt aber auch gegen den Ex-Mann der Frau, mit dem sie wegen des gemeinsamen Hundes im Rosenkrieg steht. Chrissy und Felix machen eine erstaunliche Entdeckung, als sie im Keller eine antike Uhr finden und schon vom großen Geld träumen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen