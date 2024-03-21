Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Wenn der Sensemann Verspätung hat

SAT.1Staffel 1Folge 51vom 21.03.2024
Folge 51: Wenn der Sensemann Verspätung hat

35 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12

Ein Familienvater verstirbt infolge eines Schlages auf den Kopf. Kommissarin Thomsen und Tia stoßen in ihren Untersuchungen des Falls auf Spuren von Gewalt in der Familie. Alex befürchtet, dass sein Auftraggeber Hanna etwas antun könnte, wenn sie ihre Ermittlungen nicht einstellt. Um an die Pyrowaffe zu gelangen, erpresst er Benni. Und auch Natalie wird klar, dass das Verschwinden ihres Investors Sato mit Alex zu tun haben muss ...

