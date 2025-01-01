Das Küstenrevier
Folge 7: Wenn ein Nein nicht reicht
35 Min.Ab 12
Harry und Hanna beschließen, ihren Freund und Kollegen Ole zu seiner eigenen Sicherheit nicht in ihre geheime Ermittlung einzuweihen. Hanna wird auf offener Straße fast angefahren und von den traumatischen Vorfällen ihres Sohn eingeholt. Auch Benni wird zum Opfer, als Jasmin alle Mitschüler gegen ihn aufhetzt. Im Boardway beschuldigt eine junge Frau zwei Gäste der sexuellen Belästigung. Als einer der Verdächtigten tot aufgefunden wird, muss das Team herausfinden, wer gelogen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen