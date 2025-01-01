Das Küstenrevier
Folge 8: Kein X für ein U
34 Min.Ab 12
Als Jasmin von Bennis krimineller Vergangenheit in Rostock erfährt, steigert das ihr Interesse an ihm. Im Fischgroßhandel wird ein Anschlag mit einem Gabelstapler auf den Inhaber Kai Maertens ausgeübt. Ausgerechnet Gittas Neffe rückt dabei ins Visier der Ermittler. Hanna und Chrissy freuen sich auf einen langersehnten Freundinnentag. Doch der endet schneller als geplant, als ein guter Rostocker Bekannter in Küstritz auftaucht und die Kommissarin völlig aus dem Konzept bringt.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen