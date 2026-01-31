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Das Paradies in der Ferne
Folge 14: Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur
26 Min.Folge vom 31.01.2026
Die Côte d’Azur steht für Sonne, Meer und Luxus – doch sie hat auch eine fast magische Seite: ihre duftenden Gärten. Zwischen Blüten und betörenden Aromen begibt sich Karl Ploberger auf eine sinnliche Duftsafari durch die Gärten der französischen Riviera. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
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