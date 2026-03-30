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Das Paradies in der Ferne

Das Paradies in der Ferne: Frühlingserwachen an den oberitalienischen Seen

ORF2Staffel 1Folge 16vom 30.03.2026
Das Paradies in der Ferne: Frühlingserwachen an den oberitalienischen Seen

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Das Paradies in der Ferne

Folge 16: Das Paradies in der Ferne: Frühlingserwachen an den oberitalienischen Seen

45 Min.Folge vom 30.03.2026

Die Gartenreise führt zu prachtvollen Villen und blühenden Landschaften an den oberitalienischen Seen wie Comer See, Lago Maggiore und Gardasee. Im Mittelpunkt stehen historische Gärten des italienischen Adels sowie die Kamelie als bedeutende Frühlingsblume der Region. Besucht werden berühmte Anwesen wie die Villa Balbianello, Villa Carlotta und Villa Taranto mit ihren beeindruckenden Parkanlagen. Auch besondere Orte wie der Parco Sigurtà oder traditionsreiche Privatvillen mit jahrhundertealter Geschichte sind Teil der Reise. Präsentiert wird das Ganze von Karl Ploberger als stimmungsvolles "Frühlingserwachen“ in Italien. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

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