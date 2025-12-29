Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die Geister vom SilberbergJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 28: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die Geister vom Silberberg
Fast 600 Jahre lang wurde in Schwaz in Tirol intensiver Bergbau betrieben. Im Laufe der Jahrhunderte ereigneten sich zahllose Unglücke, aber auch wundersame Errettungen. Diese Ereignisse haben sich zu zahlreichen Sagen verdichtet, wurde doch vieles übernatürlichen Wesen zugeschrieben – den Geistern vom Silberberg. Auf seiner Spurensuche fährt Max Müller in das Schaubergwerk im Silberberg, wo er Ludwig und Florian Ledermaier trifft. Die Besitzer des Silberbergwerks erzählen vom "Klöpfermandl“, das die Bergmänner vor drohendem Unheil gewarnt hat. Auf den Abraumhalden begegnet der Sagenjäger danach Markus Plattner. Der Künstler und Fremdenführer hat eine Erklärung, warum die Seele einer betrügerischen Wirtin hier als "Haldenweibele“ Wanderer in Schrecken versetzt hat. Stadtarchivarin Ursula Kirchner bringt Licht in die Gründungssage von Schwaz und Ethnologin Andrea Aschauer hilft Max Müller schließlich dabei, das Geheimnis um die „Fackeljungfrauen“ zu lüften, die die Knappen in völliger Finsternis und Verzweiflung im Berg zurückließen. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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