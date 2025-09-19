Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Rudolph Moshammer: Das facettenreiche Leben des extravaganten Münchner Designers

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 11
vom 19.09.2025
Rudolph Moshammer: Das facettenreiche Leben des extravaganten Münchner Designers

15 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

"Find' ich entsetzlich. Wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende". Rudolph Moshammer bezahlte junge Männer für sexuelle Dienstleistungen, was letztendlich zu seinem Tod führte. Er war ein erfolgreicher Modedesigner, eine schillernde Persönlichkeit und ein engagierter Wohltäter. Aber einsam. Sein Leben endete tragisch durch einen Mord, der die Öffentlichkeit schockierte und sein Vermächtnis als eine der schillerndsten Figuren der deutschen Modewelt festigte.

