Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Kim Dotcom: Der mega Hacker

Kabel EinsStaffel 2Folge 15vom 26.09.2025
Kim Dotcom: Der mega Hacker

Kim Dotcom: Der mega HackerJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 15: Kim Dotcom: Der mega Hacker

20 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Kim Dotcom, Gründer von MegaUpload, wurde 2012 in Neuseeland verhaftet und von den USA wegen Urheberrechtsverletzung, Geldwäsche und Verschwörung angeklagt. MegaUpload soll illegale Downloads ermöglicht und Millionen eingebracht haben. Dotcom kämpft gegen seine Auslieferung an die USA. Der Fall wirft Fragen zum Urheberrecht im Internet und der Verantwortung von Online-Plattformen auf. Er ist bis heute nicht abgeschlossen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen