Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Femizide: Wenn das Patriarchat mordet

Kabel EinsStaffel 2Folge 16vom 10.10.2025
Femizide: Wenn das Patriarchat mordet

Femizide: Wenn das Patriarchat mordetJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 16: Femizide: Wenn das Patriarchat mordet

16 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Das Familienglück wird durch das gewaltätige Verhalten des Ehemannes getrübt. Omar A. versucht Macht über seine Frau Carina und den beiden kleinen Töchter voll auszuleben. Er ist das Oberhaupt und hat damit das Sagen. Sein Wille nach mehreren Sexualpartnerinnen stößt auf Widerstand. Carina besteht auf das gleiche Recht, sie bemüht sich um Gleichstellung. Die Situation eskaliert, aber eine Trennung ist ihr nicht möglich. Die Gefahr toxischer Beziehungen bedeutet für viele Frauen das Ende...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen