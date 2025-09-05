Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 1: Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?
27 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Seit Mai 2007 bewegt der bis heute ungeklärte Fall "Maddie McCann" die Menschen weltweit. Damals ist ein kleines Mädchen im Urlaub in Portugal verschwunden. Jahre später geraten ihre Eltern in Verdacht und dann führt eine Spur nach Deutschland.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins