Doppelmord in der MillionärsvillaJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 2: Doppelmord in der Millionärsvilla
18 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Im Juni 1997 wird eine Millionärsvilla im nordhessischen Morschen zum Tatort eines brutalen Doppelmords. Das ermordete Pärchen hinterlässt ein großes Erbe, dazu war das Verhältnis zu den Adoptivtöchtern schlecht, doch beide haben ein wasserdichtes Alibi.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins