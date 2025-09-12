Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Das Monster aus Amstetten: Wenn man der Tochter das Unaussprechliche antut

Kabel EinsStaffel 2Folge 7vom 12.09.2025
Folge 7: Das Monster aus Amstetten: Wenn man der Tochter das Unaussprechliche antut

32 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Einer der bekanntesten Fälle Österreichs, der die ganze Welt schockierte: Josef Fritzl, der seine eigene Tochter eingesperrt und sich über Jahre hinweg an ihr vergangen hat. Als gelernter Elektrotechniker baute er ein Kellerverlies für seine Tochter aus. Dort missbrauchte er sie über mehrere Jahre sexuell und zeugte sieben Kinder mit ihr. Dieses unglaubliche Leid flog erst dann auf, als die gemeinsame 19-jährige Tochte lebensbedrohlich erkrankte.

