Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Die schwarze Witwe: Das tödliche Spiel der Liebesschwindlerin Lydia L.

Kabel EinsStaffel 2Folge 17vom 10.10.2025
Die schwarze Witwe: Das tödliche Spiel der Liebesschwindlerin Lydia L.

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 17: Die schwarze Witwe: Das tödliche Spiel der Liebesschwindlerin Lydia L.

21 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

"Witwe möchte gutsittuierten Herren kennenlernen. Gerne viel älter oder auch pflegebedürftig , da Altenpflegerin.", heißt es in der Anzeige von Lydia L.. Zu schön um wahr zu sein, denn obwohl diese Anzeige harmlos klingt, ist sie doch verdächtigt. Die schwarze Witwe spielt ein tödliches Spiel. Sie umgarnt Männer mit falschen Versprechungen und eignet sich nach deren Tod ihr Vermögen an. Doch ist der Tod tatsächlich immer so natürlich gewesen, wie er bei den älteren Herren wirken mag?

