Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Auf allen Seiten versagt: Das Geiseldrama von Gladbeck

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 19.09.2025
Auf allen Seiten versagt: Das Geiseldrama von Gladbeck

Auf allen Seiten versagt: Das Geiseldrama von GladbeckJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 8: Auf allen Seiten versagt: Das Geiseldrama von Gladbeck

34 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Das Geiseldrama von Gladbeck war eine tragische Verkettung von Ereignissen, die durch die Brutalität der Täter, das Versagen der Polizei und die Sensationsgier der Medien zu einer Katastrophe eskalierten. Es bleibt ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte und dient als Lehrstück für den Umgang mit solchen Extremsituationen. Und es trug maßgeblich zur Reformierung des Medienrechts und des Pressekodex bei.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen