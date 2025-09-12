Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Das falsche Geständnis aus Liebe: Der Schauspieler und der Steuerberater

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 12.09.2025
26 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Der Schauspieler Günther Kaufmann, geboren als Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten, wächst als "Besatzungskind" in München auf. Als Muse des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder erreicht er Bekanntheit. Nach zwei gescheiterten Ehen lernt er die 16 Jahre jüngere Alexandra kennen und verliebt sich. Sie heiraten, doch seine neue Frau ist schwer krank und die Ersparnisse reichen bald nicht mehr. Kann hier der befreundete Steuerberater helfen?

