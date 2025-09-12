Das falsche Geständnis aus Liebe: Der Schauspieler und der SteuerberaterJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 5: Das falsche Geständnis aus Liebe: Der Schauspieler und der Steuerberater
26 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Der Schauspieler Günther Kaufmann, geboren als Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten, wächst als "Besatzungskind" in München auf. Als Muse des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder erreicht er Bekanntheit. Nach zwei gescheiterten Ehen lernt er die 16 Jahre jüngere Alexandra kennen und verliebt sich. Sie heiraten, doch seine neue Frau ist schwer krank und die Ersparnisse reichen bald nicht mehr. Kann hier der befreundete Steuerberater helfen?
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins