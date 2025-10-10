Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Die Entführung des Hamburgers Millionärs Reemtsma 1996

Kabel EinsStaffel 2Folge 19vom 10.10.2025
27 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

1996: Jan Reemtsma, ein reicher Erbe, wird aus seinem Haus entführt. 33 Tage Qual in einem Kellerverlies, während die Entführer 30 Millionen DM fordern. Die Entführer stellen sich gerissen an: Sie verwenden Stimmverzehrer und Zeitungsanzeigen als Kommunikationsmittel. In einer Zeit von KI, ist das heute so nicht mehr möglich. Nach der Freilassung beginnt erst die Jagd auf die Täter. Wer sind die Drahtzieher hinter diesem Entführungsfall, der Deutschland in Atem hielt?

