Folge 18: Mein Vater, der Serienmörder: Manfred Seel
25 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Als eine Tochter und ihr Lebensgefährte die Garage des verstorbenen Vaters aussotieren wollen, machen sie einen grauenvollen Fund: Leichenteile wurden hier gelagert. Diese erzählen die Geschichte eines unvorstellbaren Todes. Wer auch immer das der Unbekannten antat, war ein Sadist, da sind sich die Ermittelnden sicher. Auf der Suche nach dem Täter führen alle Spuren zu Manfred Seel, der Vater der Frau, die diese Entdeckung machen musste. Wie konnten seine Morde so lange unentdeckt bleiben?
