Folge 1: Episode 1
49 Min.Ab 12
"Die Alm" - Schauplatz für das große ProSieben-Sommer-Event mit Andrea Kempter, Kader Loth, Diana Herold, Kelly Trump, Daniel Lopes, Detlef D! Soost und dem ehemaligen Boxweltmeister René Weller. Wie werden die sieben Promis die nächsten Wochen auf einer abgeschiedenen Almhütte mitten in den Südtiroler Bergen verbringen? Es beginnt mit einem traditionellen Almauftrieb ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12