ProSiebenStaffel 1Folge 18
Episode 18

Episode 18

Folge 18: Episode 18

45 Min.Ab 12

Gunter kann endlich mal seinen Arbeitseifer unter Beweis stellen: Wird der "Sepp des Tages" zwei Stunden lang Holz hacken und eine Wagenladung füllen? Diana, Daniel, René und Nico dürfen indes Frisör spielen und verpassen den Schafen einen luftigen Sommer-Schnitt. Da wären noch Djamila und Kader: Wird der Frieden zwischen den beiden anhalten? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

