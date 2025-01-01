Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

ProSiebenStaffel 1Folge 20
Finale

FinaleJetzt kostenlos streamen

Folge 20: Finale

97 Min.Ab 12

Streit und Harmonie, Tränen der Freude und des Leids und viele überwindungsträchtige Aufgaben mussten sie durchstehen. Jetzt verlassen Kader Loth, Djamila Rowe, Diana Herold, Lorenzo, René Weller, Daniel Lopes, Nico Schwanz und Gunter Gabriel die Alm - sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Höhepunkt der Finalsendung: Die Zuschauer wählen ihren Alm-König, der 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck gewinnt ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

Weitere Folgen in Staffel 1