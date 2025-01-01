Folge 10: Episode 10
Einen weiterer Tag ohne Feuer - das steigert nicht unbedingt die Stimmung der Alm-Bewohner. Vielleicht sorgt ja Lorenzo für etwas Heiterkeit, denn für den "Sepp des Tages" geht's heute um die Wurst: Er muss für die Wurstherstellung aus einem Pott voll blutiger Innereien den geeigneten Darm herausfischen, säubern und auspusten ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
