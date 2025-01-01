Folge 9: Episode 9
49 Min.Ab 12
"Sepp des Tages" Daniel Lopes muss heute als einziger arbeiten: vom Melken über Frühstück zubereiten und Einheizen bis hin zum Wasser holen und Holz hacken muss er alles erledigen. Wird er die Ansprüche erfüllen oder gibt es bald schon wieder Zoff? Vielleicht gelingt es ja Neuling Lorenzo, die miese Stimmung auf der Alm zu drehen ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12