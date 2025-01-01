Folge 16: Episode 16
48 Min.Ab 12
"Sepp des Tages" Gunter Gabriel kann gleich mal beweisen, was ihn ihm steckt: Der Flachland-Tiroler muss eine alpenländische Spezialität zubereiten und essen: Kuh-Euter - schön kleingeschnitten und als Schnitzel zubereitet. Das riecht nach Ärger: Botschafter-Luder Djamila Rowe kommt heute als weitere Bewohnerin auf "Die Alm". Davon wird Kader Loth alles andere als begeistert sein, denn die Neue ist ausgerechnet mit Kaders Ex-Freund verlobt ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12