Folge 17: Episode 17
39 Min.Ab 12
Nach dem frostigen Empfang gestern auf der Alm muss Djamila gleich mal untertauchen. Als "Sepp des Tages" muss sie vom Grund eines eiskalten Bergsees den Küchenschlüssel der Alm herausfischen - denn ohne Küchenschlüssel gibt es auch kein Essen ... Und wie wird Alm-Adonis Nico Schwanz seinen ersten Tag verbringen? Nico muss den Damen wohl zeigen, dass er nicht nur schön, sondern auch fleißig ist ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
