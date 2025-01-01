Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 17
Episode 17

Episode 17

Folge 17: Episode 17

39 Min.Ab 12

Nach dem frostigen Empfang gestern auf der Alm muss Djamila gleich mal untertauchen. Als "Sepp des Tages" muss sie vom Grund eines eiskalten Bergsees den Küchenschlüssel der Alm herausfischen - denn ohne Küchenschlüssel gibt es auch kein Essen ... Und wie wird Alm-Adonis Nico Schwanz seinen ersten Tag verbringen? Nico muss den Damen wohl zeigen, dass er nicht nur schön, sondern auch fleißig ist ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

