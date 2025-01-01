Folge 2: Episode 2
46 Min.Ab 12
Nach dem Zickenalarm zwischen Andrea Kempter und Kader Loth, hat die Edel-Tussi aus dem Big-Brother-Haus heute die Chance, wieder Sympathien im Team an sich zu ziehen: Sie müsste sich nur überwinden, ihren spärlich bekleideten Luxuskörper in ein stinkendes Güllebad zu tauchen. Wird Kader heute zur Alm-Heldin? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12