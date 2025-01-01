Folge 5: Episode 5
45 Min.Ab 12
Nachdem Kader Loth zum zweiten Mal zum "Sepp des Tages" gekürt wurde, muss sie sich heute der Aufgabe stellen: Ihre Arme und Beine werden mit Salz eingerieben, eine Ziege soll es ablecken. Das Schwierige daran: Kader darf nicht lachen, auch wenn es noch so kitzelt ... Außerdem soll heute die Pute zubereitet werden. Wird sich wirklich nur René Weller den Braten schmecken lassen? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12