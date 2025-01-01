Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

ProSiebenStaffel 1Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Folge 5: Episode 5

45 Min.Ab 12

Nachdem Kader Loth zum zweiten Mal zum "Sepp des Tages" gekürt wurde, muss sie sich heute der Aufgabe stellen: Ihre Arme und Beine werden mit Salz eingerieben, eine Ziege soll es ablecken. Das Schwierige daran: Kader darf nicht lachen, auch wenn es noch so kitzelt ... Außerdem soll heute die Pute zubereitet werden. Wird sich wirklich nur René Weller den Braten schmecken lassen? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

Weitere Folgen in Staffel 1