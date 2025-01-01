Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Episode 11

ProSiebenStaffel 1Folge 11
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 11: Episode 11

47 Min.Ab 12

"Sepp des Tages" Lorenzo muss sich heute erneut beweisen: Wird er die steile Schlucht 100 Meter tief hinuntersteigen und Edelweiß pflanzen oder sich lieber am Rockzipfel von "Beschützerin" Kelly festklammern? Außerdem kommt die selbst gemachte Bratwurst auf den Tisch. Hoffentlich hat Lorenzo den Schweinedarm auch ordentlich gereinigt ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
ProSieben
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Alle 2 Staffeln und Folgen