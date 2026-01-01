Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 6
Episode 6

Episode 6

Folge 6: Episode 6

44 Min.Ab 12

Zum "Sepp des Tages" wurde Diana Herold gewählt. Das "bullyparade"-Bunny muss ein sehr wirksames Hustenmittel aus der Naturheilkunde trinken: Schnecken-Saft. Ob sich die Nürnbergerin dazu überwinden kann? Als Belohnung winkt dem Alm-Team eigentlich etwas ganz Banales, auf der Alm jedoch ein absoluter Luxus-Artikel: Toilettenpapier ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

