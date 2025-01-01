Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Daniel Patterson

just cookingStaffel 4Folge 11
Daniel Patterson

Daniel PattersonJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 11: Daniel Patterson

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus. Diesmal sind wir zu Gast bei Daniel Patterson in San Francisco. Er ist ein Denker, der sein Kochhandwerk stets mit neuen Ideen verfeinert, um damit seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen