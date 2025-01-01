Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 16: Ramon Freixa in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Heute zu Gast im Hangar 7: Der Spanier Ramon Freixa. In seinem 2-Sterne-Restaurant in Madrid kocht der gebürtige Katalane am liebsten - und fast ausschließlich - mit spanischen Produkten.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV