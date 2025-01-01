Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Tanja Grandits in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Sie liebt das Spiel mit Farben und neuartigen Aromen-Kombinationen. Man könnte fast sagen, sie "malt" Gerichte. Sterneköchin Tanja Grandits aus Basel gastiert im Salzburger Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV