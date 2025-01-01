Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 4Folge 17
Folge 17: Rasmus Kofoed

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal sind wir zu Gast beim "Olympiasieger" unter den Köchen: Rasmus Kofoed aus Dänemark. Erfrischend neu interpretiert der "World¿s Best Chef" von 2011 die nordische Küche.

just cooking
