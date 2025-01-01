Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Daniel Patterson in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein Literaturliebhaber, der sich als Bewahrer des kulinarischen Erbes Nordamerikas sieht. Daniel Patterson aus San Francisco ist der Gastkoch im Ikarus-Restaurant des Salzburger Hangar-7.
