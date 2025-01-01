Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Daniel Patterson in Salzburg

just cookingStaffel 4Folge 12
Daniel Patterson in Salzburg

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein Literaturliebhaber, der sich als Bewahrer des kulinarischen Erbes Nordamerikas sieht. Daniel Patterson aus San Francisco ist der Gastkoch im Ikarus-Restaurant des Salzburger Hangar-7.

