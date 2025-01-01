Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 4Folge 13vom 01.01.2025
Folge 13: Pascal Barbot

26 Min.Folge vom 01.01.2025

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Pascal Barbot ist ein Meister der Einfachheit. Sein Reich ist die wohl kleinste Sterneküche der Welt. Nur wenige Quadratmeter, auf denen aber Bahnbrechendes geschieht.

