Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Tim Raue
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal sind wir zu Gast bei Tim Raue in Berlin in seinem gleichnamigen Restaurant. Der ehemalige Strassenjunge überzeugt gekonnt mit einem perfekten Mix der verschiedensten asiatischen Küchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV