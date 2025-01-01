Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Pascal Barbot in Salzburg

just cookingStaffel 4Folge 14
Pascal Barbot in Salzburg

Pascal Barbot in SalzburgJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 14: Pascal Barbot in Salzburg

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er gibt der französischen Küche einen neuen Touch. Frankreichs Shootingstar der Haute Cuisine, Drei-Sternekoch Pascal Barbot aus Paris, gastiert im Ikarus-Restaurant des Salzburger Hangar-7.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen