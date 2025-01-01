Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 20: Peter Gilmore in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Im Salzburger Hangar-7 gastiert diesmal Peter Gilmore aus Sidney. Er zelebriert die "einfache Naturküche" und hebt damit die Haute Cuisine von Down Under auf ein neues Niveau.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV