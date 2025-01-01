Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Tim Raue in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er ist Deutscher und kocht besser asiatisch als so mancher Asiate - so sagt man. Sternekoch Tim Raue gastiert im Salzburger Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV