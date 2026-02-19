Die Cooking Academy
Folge 99: Verzweiflungstaten
24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Nach dem Eklat mit Rafael erteilt Irini Chris eine Abfuhr, die es in sich hat. Er will Kummer und Frust vergessen und rettet sich in ein brisantes Treffen mit einer Mitstudentin. Matilda steht mit dem Rücken zur Wand: Die Erpressung durch Pierre Moradi erfordert eine klare und strategische Reaktion. Wie wird sie sich entscheiden? Auch Dorea hadert: Ihr altes Misstrauen gegenüber Hannes keimt wieder auf, und sie spioniert ihm nach.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH