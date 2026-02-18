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Die Cooking Academy

In die Nesseln

JoynStaffel 1Folge 98vom 18.02.2026
In die Nesseln

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Die Cooking Academy

Folge 98: In die Nesseln

23 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Der Druck auf Matilda und Juliette wächst ins Unermessliche und treibt erstere zu einer gravierenden Entscheidung. Obendrein stellt sich heraus, dass der unbekannte Fotograf Teil eines Erpressungsversuchs ist. Nach dem Zerwürfnis mit Juliette sucht Destiny Trost bei Luke, doch das Ganze mündet in einer folgenschweren Irritation. Währenddessen startet Chris eine übersteigerte Rückgewinnungsaktion bei Irini und setzt sich dabei in die Nesseln.

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